Incidente sulla Cassino-Atina: Paola Pizzuti muore a 55 anni, grave il marito e altri tre feriti Una donna morta e quattro feriti gravi è il bilancio dell'incidente di oggi sulla superstrada Cassino-Atina. La vittima si chiamava Paola Pizzuti, aveva 55 anni.

A cura di Alessia Rabbai

Paola Pizzuti

Si chiamava Paola Pizzuti la vittima dell'incidente stradale avvenuto sulla superstrada Cassino-Atina nel territorio del Comune di Sant'Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio. Cinquantacinque anni, viveva ad Atina ed era originaria di Vicalvi. A rimanere coinvolte nel sinistro sono state la sua auto Bmw a bordo della quale viaggiava insieme al marito, che si è scontrata con un furgone e altre due macchine. Nell'incidente quattro persone sono rimaste gravemente ferite e hanno avuto bisogno di cure mediche.

Secondo quanto ricostruito finora e riportato dal Corriere della Sera al momento in cui ha perso la vita Paola Pizzuti era primo pomeriggio e stava viaggiando sulla Bmw insieme a suo marito percorrendo la superstrada Cassino-Atina. Improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento la loro auto si è scontrata con un furgone. Nello scontro sono rimaste coinvolte anche una Seat alhambra e una Renault megane. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stata Paola, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze con la richiesta urgente d'intervento sul luogo del sinistro sono giunti gli operatori sanitari, con diversi mezzi di soccorso, ma non hanno potuto fare nulla per Paola.

Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Gli altri quattro feriti, suo marito, l'autista alla guida del furgone e due donn, sono rimasti tutti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Cassino. Inevitabili i disagi alla circolazione nel pomeriggio lungo la superstrada, terminate le operazioni di soccorso e i rilievi scientifici, rimossa la salma e i veicoli incidentati, la carreggiata è stata riperta e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità. Accertamenti in corso sulla dinamica, per verificare eventuali responsabilità a carico dei conducenti.