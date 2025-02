video suggerito

Scontro sulla superstrada Cassino-Sora: morta una donna, due feriti gravissimi Incidente mortale sulla superstrada Cassino – Sora, nel territorio di Cassino. Una donna di 55 anni ha perso la vita in uno scontro tra mezzi, inutile ogni soccorso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente lungo la superstrada Cassino – Sora, nel territorio di Cassino. Per cause ancora da chiarire, due auto e un furgone della Gls si sono scontrati poco dopo le 13 al chilometro 36: il bilancio è di due feriti gravi e un morto. A perdere la vita, la conducente della Bmw, una donna di 55 anni residente ad Atina.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i carabinieri di Cassino. La superstrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'area, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente. Ovviamente, data la situazione, il traffico nella zona è congestionato, con gli automobilisti che devono cercare percorsi alternativi per poter arrivare a destinazione. Non si sa ancora quanto le operazioni dureranno, e quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

Al momento non è ancora noto come abbiano fatto i mezzi a entrare in collisione tra loro. Come da prassi, i conducenti saranno sottoposti ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, mentre i veicoli saranno sequestrati per condurre ulteriori accertamenti.

Leggi anche Problema tecnico sulla ferrovia Roma-Cassino: treni in ritardo di due ore

Per la vittima, una donna di 55 anni di cui non è stata diffusa l'identità, non c'è stato nulla da fare. Nonostante la tempestività dei soccorsi non si è potuto fare altro che accertarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo a causa della violenza dello schianto. Per soccorrere i feriti, invece, è stata fatta atterrare l'eliambulanza, in modo da portarli in ospedale il più velocemente possibile a causa della serietà delle loro condizioni.