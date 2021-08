Incidente sul lungomare di Sabaudia, morto un giovane di 23 anni Giuseppe Del Sordo, un ragazzo di 23 anni di Aprilia, è deceduto questa notte in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sul lungomare di Sabaudia. Per cause ancora da accertare la macchina su cui stava viaggiando insieme a tre amici si è ribaltata uscendo fuori strada e finendo la corsa nel parcheggio di un albergo.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 23 anni, Giuseppe Del Sordo, è morto questa notte verso le 2 in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sul lungomare di Sabaudia. Il giovane si trovava in macchina insieme ad altri tre amici quando, per cause ancora da accertare, chi era alla guida ha perso il controllo dell'auto ed è andato fuori strada, capovolgendosi più volte e finendo nel parcheggio dell'Hotel Le Dune. Per Giuseppe non c'è stato purtroppo nulla da fare: le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. Trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è deceduto poco dopo a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Feriti anche i ragazzi che erano in macchina con lui: a quanto si apprende, lavoravano tutti all'Hotel Oasi di Kufra.

Incidente mortale a Sabaudia, indagini dei carabinieri

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Saranno loro a dover accertare che cos'è accaduto e individuare eventuali responsabilità. L'unica cosa che sembra certa al momento è che nessun altra macchina è rimasta coinvolta e si tratterebbe di un incidente autonomo. Chi era alla guida, forse per un malore, una distrazione, un colpo di sonno o altro, ha perso il controllo della macchina, uscita violentemente fuori di strada. L'impatto è stato così forte che per Giuseppe non c'è stato scampo, e ha riportato lesioni gravissime che lo hanno portato alla morte dopo pochissimo tempo dal ricovero. Gli altri ragazzi feriti sono stati portati agli ospedali di Latina e Terracina, non è chiaro se siano anche loro in pericolo di vita o meno.