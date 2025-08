Incidente sul lavoro a Roma: scoppia una cabina elettrica, gravi due operai. È il secondo in 24 ore

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Ennesimo incidente sul lavoro a Roma, dove due operai sono rimasti feriti dopo l'esplosione di una cabina elettrica all'interno di una struttura privata. I fatti sono avvenuti a Roma questa mattina, verso le ore 8.30, in via Gaeta, in zona Castro Pretorio. Uno dei due, rimasto fortemente ustionato, versa in condizioni critiche. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale arrivata per gestire il traffico della zona.

Scoppia una cabina elettrica in centro a Roma: cosa è successo

I fatti sono avvenuti questa mattina, venerdì primo agosto 2025, al civico 15 di via Gaeta, all'interno dei locali della Business School subito dopo le ore 8 quando una cabina di media tensione è scoppiata, investendo due operai che si trovava al lavoro all'interno dell'edificio. L'allarme è scattato immediatamente e sul luogo dello scoppio sono subito arrivati i vigili del fuoco con la squadra 1A inviata dalla vicina sede di via Genova, la Polizia di Stato e la Spresal, Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. Oltre a loro naturalmente i soccorritori del 118.

Come stanno i due operai rimasti feriti nello scoppio

Non appena scattato l'allarme, hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasferito immediatamente in ospedale i due lavori. Uno, quello che si trova in condizioni più gravi, è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al Sant'Eugenio per le gravi ustioni riportate nello scoppio. L'altro, invece, è stato portato all'Umberto I.

Esplosione in via Gaeta: strade chiuse

Oltre agli agenti della Polizia di Stato e ai soccorritori, sul posto sono arrivati i caschi bianchi che sono intervenuti per la chiusura di via Gaeta, dall'altezza di via Goito a via Volturno e poi in via Curtatone, per permettere i sopralluoghi necessari e lo svolgimento dei rilievi oltre, in primis, all'arrivo dei soccorritori.

Si tratta del secondo incidente sul lavoro in meno di 24 ore che colpisce degli operai: nella giornata di ieri, giovedì 31 luglio, un operai è rimasto col braccio incastrato in un macchinario nella zona industriale di Latina ed elitrasportato a Roma.