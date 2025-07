Terribile incidente in fabbrica: operaio al lavoro resta col braccio incastrato nel macchinario, è grave

Paura in fabbrica, dove questa mattina è avvenuto un terribile incidente. Un operaio è rimasto col braccio incastrato in un macchinario mentre si trovava al lavoro nello stabilimento Slim di via Nettuno nella zona industriale di Latina. L'allarme è scattato immediatamente e l'uomo, un trentasettenne, è stato trasferito d'urgenza a Roma, all'ospedale San Camillo. Come appreso da Fanpage.it l'uomo è ricoverato in terapia intensiva, è vigile. Ha un trauma toracico e all'arto, la prognosi resta riservata.

Resta col braccio incastrato nel macchinario: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti questa mattina nella zona industriale di Latina, nella zona di Olmobello, nello stabilimento Slim di via Nettuno, più precisamente. L'operaio, un trentasettenne originario di Cisterna di Latina, si trovava in postazione durante il turno quando il braccio è rimasto incastrato nel macchinario e ha iniziato ad urlare, attirando l'attenzione di un collega che lo ha soccorso e ha immediatamente allertato gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, arrivati sul posto subito dopo.

Si sono precipitati verso l'operaio ferito, ma viste le gravi condizioni in cui lo hanno trovato, è stato immediatamente richiesto il trasferimento in elisoccorso presso un ospedale romano, sembra che si tratti del San Camillo, dove si trova ancora ricoverato. Per ora si trova in condizioni ancora molto critiche, ma sembra essersi stabilizzato. La prognosi resta riservata.

Leggi anche Incidente sul lavoro al Rione Alto, 3 operai morti dopo caduta di 20 metri

Accertamenti nello stabilimento: accertamenti in corso

Nel frattempo all'interno della fabbrica di Olmobello sono arrivati anche i carabinieri che hanno posto sotto sequestro il macchinario per permettere che siano svolti al più presto gli accertamenti del caso, insieme al Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl di Latina. Da chiarire, adesso, se si sia trattato di un guasto meccanico, un errore umano o eventuali mancanze nei dispositivi di sicurezza: anche per questo ulteriori verifiche sono in corso anche nell'ambito dei protocolli aziendali adottati dalla Slim in materia di formazione, manutenzione e prevenzione.