video suggerito

Incidente sul lavoro a Valmontone, netturbino muore schiacciato mentre raccoglie i rifiuti. Cgil: “Lavorava da solo” L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 12 giugno nella piazza Alcide De Gasperi a Valmontone. Vittima un operatore ecologico di 40 anni, che sarebbe stato travolto dal mezzo mentre raccoglieva i rifiuti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il camion dei rifiuti ribaltato a Valmontone foto Facebook Nicola Pizzuti

Operatore ecologico muore durante il suo turno di lavoro intorno alle 8.30 a Valmontone. L'ennesimo incidente sul lavoro si è consumato in via Sant'Angelo 1 nei pressi del cimitero comunale, nella mattinata di giovedì 12 giugno. L'ipotesi ancora non confermata è che il quarantenne, originario di Palestrina si trovasse da solo nel turno di lavoro mattutino e sia stato schiacciato dal veicolo usato per raccogliere i rifiuti. Si tratta del secondo in meno di un anno che ha coinvolto un operatore ecologico, che lavorava da solo.

La dinamica dell'incidente a Valmontone

Secondo una prima ricostruzione preliminare il quarantenne sarebbe stato schiacciato dal mezzo usato per raccogliere i rifiuti. Nessuna dinamica è stata al momento confermata dalle forze dell'ordine che sono sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso e ha transennato la zona per evitare che si avvicinino i passanti, ma anche i colleghi del quarantenne che sono accorsi dopo la notizia.

Presente anche il personale del 118 che ha potuto solo accertare la morte del lavoratore una volta sopraggiunto con l'ambulanza. Mentre si effettuano tutte le indagini necessarie, sul caso è già intervenuta la Cgil che ha denunciato l'ennesima morte sul lavoro.

La denuncia della Cgil: "Turni singoli per ridurre i costi"

A Fanpage.it una rappresentante della Cgil sul territorio di Valmontone parla di una dinamica che non è nuova nel settore dello smaltimento dei rifiuti. "Meno di un anno fa un altro operatore ecologico è morto perché schiacciato dal camion che stava usando" – ricorda – "Anche lui era in servizio da solo per ridurre i costi. Quella dell'operatore ecologico è una mansione necessaria per la comunità, ma invisibile".

La denuncia di un sistema che con una nota ufficiale denuncia anche il sindacato regionale della Cgil. "Ciò che è certo è che ancora una volta nell’igiene ambientale si muore perché si lavora da soli – si legge nel comunicato – la prassi del mono operatore, comune in tante aziende del settore, è un’organizzazione del lavoro sbagliata e contro la quale ci mobilitiamo da sempre perché abbassa, riduce i costi del servizio a discapito della sicurezza. Infatti, quando l’operatore scende dal mezzo non c’è nessuno al posto del guidatore che possa controllare sempre il mezzo".

L'ipotesi secondo il sindacato a difesa dei diritti dei lavoratori è che il quarantenne sia stato probabilmente schiacciato dal veicolo durante la fase di discesa e raccolta dei rifiuti. Seguendo questa dinamica ancora non confermata, l'uomo trovandosi da solo in turno non sarebbe riuscito a frenare in tempo il mezzo che lo avrebbe quindi travolto. La Cgil chiede un tavolo di discussione urgente. "Per fermare la strage occorre, prima di tutto, superare questo modello di fare impresa che guarda ai profitti e al risparmio, anziché alla salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Per questo stiamo scrivendo alla Regione Lazio e all’Anci per chiedere un incontro urgente", conclude il comunicato del sindacato.

Morte sul lavoro a Valmontone, il cordoglio del sindaco

La prima cittadina del Comune di Valmontone, Veronica Bernabei ha rilasciato un comunicato ufficiale a nome del comune per esprimere vicinanza alla famiglia dell'operaio morto sul posto di lavoro.

"Il sindaco Veronica Bernabei si è recata personalmente a casa dei genitori dell’operaio, a Zagarolo, per manifestare tutto il proprio dolore e la vicinanza dell'Amministrazione comunale, in questo momento così duro e difficile. Vicinanza che viene estesa anche a tutti i lavoratori di Ambiente e ai vertici della società" si legge nella nota.