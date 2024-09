Paura ad Ariccia, si toglie il freno dal camion e viene travolto: operatore ecologico in codice rosso

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Paura ad Ariccia, sui Castelli Romani, dove un operatore ecologico di 32 anni è rimasto vittima di un grave incidente sul posto di lavoro: è stato travolto dal camion che stava guidando. Per lui è scattato subito l'allarme. Sul posto si è immediatamente precipitata un'ambulanza che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale.

Incidente per un operatore ecologico ai Castelli: cosa è successo

Aveva bloccato il camion con il freno, in un tratto di salita. Il trentaduenne, nella mattinata di ieri, martedì 17 settembre 2024, si trovava al lavoro, insieme ad un collega. Lui era alla guida del camion. Stava passando per le strade a raccogliere i rifiuti, quando si è trovato in un tratto in salita ad Ariccia, sui Castelli Romani. Una volta messo il freno e parcheggiato il camion, è sceso dal mezzo per aiutare il collega a raccogliere i rifiuti. Ma è stato in quel momento che si è tolto il freno.

L'investimento mentre raccoglieva i rifiuti

Dopo che si è tolto il freno al camion, trovandosi in un punto di pendenza nel centro storico della cittadina, il veicolo ha iniziato a scivolare giù, travolgendo anche l'autista del mezzo. L'operatore ecologico suo collega, fortunatamente, invece, è rimasto illeso.

Come sta l'operatore ecologico travolto dal suo camion

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi. Oltre agli agenti della polizia locale, ai vigili del fuoco e agli ispettori della Asl (chiamati ad intervenire visto che si tratta di un incidente sul lavoro), anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che, non appena raggiunto il luogo dell'investimento, hanno trasportato l'uomo in codice rosso al policlinico Tor Vergata. Si trova in condizioni gravi.