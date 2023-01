Incidente sul Gra: una persona estratta dalle lamiere, tratto chiuso Incidente stradale lungo il Gra tra le uscite 23 e 24. I vigili del fuoco stamattina hanno estratto una persona dalle lamiere dell’auto.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente stradale sul Gra

Una persona è stata estratta dalle lamiere dell'auto e affidata al personale sanitario a seguito di un incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 16 gennaio. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 11.30 quando c'è stato un incidente rispetto al quale non si conosce ancora l'esatta dinamica e sul quale indagano gli agenti della polizia stradale. Il sinistro si è verificato in corsia esterna, nel tratto compreso tra le uscite 23 e 24.

Per soccorrere la persona rimasta intrappolata tra le lamiere della vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la squadra dei pompieri dell'Eur, 11/A. Hanno dato il via alle operazioni di soccorso, estraendo il ferito dalla macchina, mentre non è chiaro se siano rimaste coinvolte o ferite altre persone. Lo hanno poi affidato al personale sanitario, per il trasporto in ospedale. Date le sue condizioni di salute è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. L'elisoccorso Pegaso è atterrato sulla carreggiata a poca distanza della macchina, come mostra la foto dei vigili del fuoco che hanno immortalato le operazioni di soccorso.

I paramedici hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasferito in volo in ospedale. Si trova in condizioni gravi, ma al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Inevitabili i disagi alla circolazione, con il tratto del Grande Raccordo Anulare interessato nell'incidente che è stato temporaneamente chiuso, all'altezza della via Appia, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire in sicurezza i rilievi di rito. Presenti oltre ai sanitari del 118 gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.