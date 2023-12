Incidente sul Gra, tamponamento tra sei veicoli: un morto e sei feriti Maxi tamponamento sul Gra prima dell’uscita Pisana-Magliana, dove sei veicoli si sono urtati. Nell’impatto una persona è morta e sei sono rimaste ferite, alcune gravemente.

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente sul Gra

Un morto e sei feriti è il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 18 dicembre, in carreggiata esterna prima dell’uscita Pisana – Magliana. Non è ancora chiara l'identità della vittima, per la quale non c'è stato purtroppo nulla dafare per salvarle la vita. Sei le persone che invece sono rimaste ferite e che sono dovute ricorrere a cure mediche, delle quali al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute.

Secondo le informazioni apprese a rimanere coinvolte nell'incidente un maxi tamponamento a catena, sono stati diversi tipi di veicoli: un camion, tre furgoni e due auto, che si sono urtati per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Arrivata la segnalazione del grave incidente al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra eliambulanza, ambulanze e automediche. Il personale sanitario ha tentato di rianimare la vittima, purtroppo senza esito. Data la dinamica dell'incidente è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono arrivati con la squadra 8/A, hanno estratto dalle lamiere due delle persone coinvolte e messo in sicurezza la strada.

I feriti sono stati soccorsi e trasportati in vari ospedali di Roma. Presenti sul posto per i rilievi di rito gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Non è chiaro cosa abbia provocato il tamponamento, se la velocità elevata dei conducenti oppure una distrazione alla guida, gli accertamenti sono in corso e si vagliano varie ipotesi. Per agevolare le operazioni di soccorso il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso.