Brutto incidente questa mattina su via Braccianese, all'altezza del chilometro 6.400 in direzione di Roma. Per cause ancora in fase di accertamento, attorno le ore 6.50 nel tratto di strada distante due chilometri da Osteria Nuova, due automobili, una Volkswagen Golf e una Volkswagen Polo, si sono scontrate lungo la via. Due uomini sono rimasti coinvolti nel sinistro, le cui condizioni sono subito risultate preoccupanti al punto da richiedere il ricovero in ospedale: una delle vittime è stata trasportata all'ospedale di Bracciano in codice arancione, mentre l'altra, in condizioni più gravi, è stato condotta in codice rosso presso il policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Incidente in via Braccianese, autorità al lavoro sulla dinamica

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno scortato in ospedale le due persone rimaste ferite, sono giunti gli agenti della polizia locale del Gruppo XV Cassia, con il compito di dover ricostruire l'esatta dinamica del sinistro avvenuto questa mattina. Non è ancora chiaro quale delle due vetture abbia causato l'incidente. Quanto avvenuto ha inoltre provocato grosse problematiche in termini di viabilità in una strada generalmente trafficata. Luceverde Roma, servizio realizzato da Aci in collaborazione con la polizia locale di Roma, un paio d'ore dopo lo scontro tra le vetture ha segnalato sui social code tra via Giovanni Battista Paravia e via Angelo Signorelli, con traffico intenso in entrambe le direzioni, riportando anche della possibile chiusura momentanea della strada per consentire alle forze dell'ordine di poter effettuare tutti i rilievi sul sinistro.