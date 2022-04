Incidente stradale tra due automobili: i conducenti trasportati in ospedale con elisoccorso Nelle prime ore di questa mattina, due automobili si sono scontrate lungo la Strada Statale 4 Salaria al km 31. I conducenti, dopo essere stati estratti dalle automobili, sono stati elitrasportati negli ospedali romani.

A cura di Beatrice Tominic

Nelle prime ore della mattina di oggi, verso le ore 6.15, si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale 4 Salaria al km 31, a poco più di 30 chilometri a nord est della città di Roma. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco della squadra 5A di Montelibretti, comune vicino al luogo dell'accaduto e i carabinieri per i controlli di rito.

L'incidente e i soccorsi

L'incidente di questa mattina ha coinvolto due automobili, una Fiat 500 ed una Alfa Romeo Mito, che si sono scontrate frontalmente mentre procedevano lungo la strada sui rispettivi sensi di marcia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto dai due abitacoli delle automobili i due conducenti, sono arrivati anche i Carabinieri per i controlli di rito e per accertare la dinamica del sinistro.

I conducenti delle due automobili sono rimasti entrambi feriti e trasportati con l'eliambulanza in due ospedali romani, uno al policlinico Agostino Gemelli e l'altro al Sant'Andrea, dopo essere stati estratti dagli abitacoli delle due vetture coinvolte.

Incidente sulla Cassia: grave un ragazzo di 24 anni

Poco più di una settimana fa, si è verificato un incidente sulla via Cassia, all'altezza del chilometro 12 tra Roma e Bracciano. Il sinistro si è verificato intorno alle 23,30 di martedì 12 aprile quando una Mbw X5 con un 32enne romano alla guida si è scontrata con una Citroen Saxo condotta da un ragazzo di 24 anni. A seguito del colpo il 24enne ha riportato gravi ferite: è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea in codice rosso. Il 32enne, fermato per i test di rito, sarebbe infine risultato positivo all'alcol test.