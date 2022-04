Incidente stradale sulla Cassia: grave un ragazzo di 24 anni, 32enne positivo all’alcol test Stando a quanto si apprende, intorno alle 23.30 una Mbw X5 guidata da un 32enne romano si è scontrata con una Citroen Saxo condotta da un ragazzo di 24 anni.

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, martedì 12 aprile, lungo la via Cassia all'altezza del chilometro 12 tra Roma e Bracciano. Stando a quanto si apprende, intorno alle 23.30 una Mbw X5 guidata da un 32enne romano si è scontrata con una Citroen Saxo condotta da un ragazzo di 24 anni. Quest'ultimo è stato soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri della compagnia di Bracciano.

Il 32enne è risultato positivo all'alcol test

Il 32enne è stato sottoposto all'alcol test e sarebbe risultato positivo. Secondo quanto riporta il quotidiano Roma Today, il valore dell'alcol test è 2,25 grammi per litro. La normativa attuale italiana stabilisce che il limite consentito dalla legge per il tasso di alcolemia è di 0,5 grammi per litro. Si tratta quindi di un dato superiore oltre quattro volte al limite consentito.

Il 24enne è ancora in pericolo di vita

Dalle prime ricostruzioni della dinamica, sembrerebbe che la Bmw procedesse ad altissima velocità dalla via Sacrofano-Cassia. Non avrebbe visto la Citroen che si stava immettendo nella corsia e l'avrebbe colpita in pieno. Non si sarebbe trattato, quindi, di uno scontro frontale. Proseguono, comunque, gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità (come sembrerebbe) del 32enne alla guida della Bmw. Quest'ultimo, incensurato, sarebbe rimasto illeso in seguito allo scontro. Il 24enne, stando a quanto si apprende, sarebbe tuttora in gravi condizioni e ancora in pericolo di vita.