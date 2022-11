Incidente stradale sulla Terminillese, morto un centauro di 18 anni Un ragazzo di 18 anni è morto mentre si trovava in sella alla sua motocicletta sulla Terminillese, all’altezza di via Kennedy. La strada è stata chiusa per rilievi.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Aveva appena 18 anni il motociclista che ha perso la vita in un incidente questo pomeriggio su via Terminillese, all'altezza di via Kennedy, nella zona a nord est della città di Rieti, nella frazione di Vazia. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 16 di oggi, giovedì 24 novembre 2022. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia municipale: sono ancora in corso i rilievi di rito, come riporta il Messaggero.

L'incidente stradale in cui ha perso la vita un 18enne

Non è ancora chiara la dinamica con cui è avvenuto il sinistro. Il ragazzo stava percorrendo la strada in sella alla sua motocicletta Aprila di cilindrata 125 quando, secondo una prima ricostruzione, sembra abbia perso il controllo del mezzo. Non ci sarebbero, infatti, altri mezzi coinvolti nell'incidente. Dopo aver perso il controllo della moto, il giovane motociclista è caduto in strada, sbattendo violentemente sull'asfalto.

L'impatto è stato fatale: per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Aveva 18 anni e viveva a Santa Rufina, frazione del comune di Cittaducale, in provincia di Rieti, che dista dal luogo dell'incidente poco meno di una quindicina di chilometro.

L'intervento della polizia municipale: strada chiusa

Non appena allertati sul luogo dell'incidente, quasi davanti alla palestra Infinity e all'area di servizio della Q8, sono arrivati gli agenti della polizia municipale che hanno iniziato a fare i rilievi di rito per stabilire con certezza l'esatta dinamica dell'incidente. Per permettere lo svolgimento delle operazioni da parte degli agenti, la strada è stata chiusa alla circolazione.