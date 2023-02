Incidente stradale a Monterotondo, scontro fra tre auto: una si ribalta e prende fuoco Si sono scontrate questa mattina lungo via delle Fornaci, a Monterotondo: nell’incidente sono rimaste coinvolte tre automobili, due persone sono rimaste ferite.

È successo alle 8.45 della mattina di oggi, sabato 25 febbraio 2023: lungo via delle Fornaci, che attraversa Monterotondo, comune che si trova ad una ventina di chilometri da Roma, è avvenuto un incidente che ha coinvolto tre diverse automobili, fra cui una Smart. Uno dei veicoli in seguito all'impatto si è ribaltato e ha preso fuoco. A seguito del sinistro, nel corso del quale, come si vede dall'immagine, sembra che almeno due dei mezzi coinvolti si siano scontrati frontalmente, sono stati allertati i soccorsi.

L'arrivo dei vigili del fuoco

Non appena allertati, sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorsi. Sul posto è giunta immediatamente la squadra dei vigili del fuoco 5A del distaccamento della vicina Montelibretti, cittadina che dista una ventina di chilometri dal luogo dell'incidente. I pompieri hanno immediatamente messo in salvo le persone coinvolte, poi hanno provveduto alle operazioni di spegnimento: a seguito dello scontro, una delle automobili interessate si è ribaltata e successivamente ha preso fuoco. Dopo hanno messo in sicurezza l'intera zona.

I soccorsi: due persone ferite, strada chiusa

In breve tempo sono stati raggiunti anche dagli operatori del personale sanitario del 118: due delle persone coinvolte sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure di medici ed infermieri. Fortunatamente, secondo le prime verifiche, non avrebbero riportato lesioni gravi.

Oltre a vigili del fuoco e 118, infine, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso la strada alla circolazione veicolare e hanno iniziato i rilievi del caso per cercare di scoprire l'esatta dinamica del sinistro ed evidenziare eventuali responsabilità.