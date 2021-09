Incidente stradale a Latina: donna perde il controllo dell’auto: è in prognosi riservata È in gravi condizioni la cinquantenne arrivata stamattina all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dopo un incidente avvenuto in via Cicerchia. La donna ha perso il controllo dell’auto per un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso. Le sue condizioni di salute sono serie e la prognosi riservata.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna si trova in prognosi riservata, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in via Cicerchia a Latina. Il sinistro è avvenuto nella notte di oggi, lunedì 6 settembre. Secondo le informazioni apprese la cinquantenne era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada in zona Fogliano, quando ha accusato un malore improvviso, ha perso il controllo dell'auto ed ha sbandato. Arrivata la segnalazione dell'incidente al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario, che l'ha soccorsa in ambulanza e l'ha trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Arrivata al pronto soccorso, la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso e ricoverata con prognosi riservata. Al momento non si pronuunciano sull'esito del loro intervento e non si conoscono con esattezza le sue attuali condizioni di salute. Ulteriori accertamenti arriveranno nelle prossime ore.

Gli incidenti mortali di stamattina

Sono diversi gli incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore nel Lazio. A Roma stamattina presto dopo le ore 7 un'auto Opel Corsa guidata da un quarantaseienne ha travolto e ucciso un quarantatreenne romeno a piedi lungo via Ardeatina all'altezza della rotatoria Tor Carbone. Sempre stamattina sulla Nettunense a Lanuvio una Fiat Panda e uno scooter si sono scontrati all'altezza del chilometro 14. Ad avere la peggio lo scooterista, un trentaduenne residente ad Aprilia alla guida del veicolo a due ruote, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare a causa delle gravissime ferite riportate. Purtroppo inutile l'intervento dell'eliambulanza.