Tragedia sulla Nettunense, violento schianto tra scooter e due auto: morto un ragazzo di 32 anni Per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto nonostante i tentativi dei medici del 118 di rianimarlo. Feriti nello scontro anche un uomo di 85 anni alla guida di una Fiant Punto, e un 58enne a bordo della Fiat Panda. Sono stati trasportati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina su via Nettunense, nel territorio di Lanuvio. Per cause ancora da accertare una macchina Fiat Panda e uno scooter si sono scontrati all'altezza del km 14. Per il 32enne alla guida del mezzo a due ruote non c'è stato nulla da fare: l'impatto è stato violentissimo, e l'uomo è stato sbalzato sull'asfalto subito dopo lo schianto, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. I soccorritori del 118 hanno tentato di tutto per rianimarlo, ed è stata chiamata anche un'eliambulanza per trasportarlo d'urgenza in ospedale. Purtroppo ogni tentativo è stato inutile, il 32enne era già deceduto sul colpo e l'elisoccorso è partito senza il paziente, con a bordo solo l'equipaggio. L'identità del 32enne non è stata ancora resa nota, si sa solo che era residente ad Aprilia.

Incidente sulla Nettunense, feriti i conducenti delle auto

Ferito, ma non in pericolo di vita, l'uomo di 85 anni residente ad Ariccia che si trovava alla guida della Fiat Punto. Portato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non destano preoccupazione. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat Panda guidata da un uomo di 58 anni, anche lui ferito e portato in ospedale per essere affidato alle cure dei medici. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della sezione radiomobile di Velletri e i colleghi di Lanuvio. Saranno loro a dover accertare la dinamica dell'incidente e capire di chi sia stata la responsabilità dello scontro. Via Nettunense è stata chiusa per il tempo necessario ai rilievi e per la messa in sicurezza della strada, causando inevitabili disagi al traffico, mentre la salma del 32enne è stata portata all'ospedale di Tor Vergata.