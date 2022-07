Incidente stradale a Fiumicino, moto si schianta su un furgone: morto un ragazzo di 25 anni Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 25 anni era a bordo della sua moto, una Honda Cbr, quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro un furgone.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale nella notte di oggi, domenica 3 luglio, a Fiumicino. Stando a quanto si apprende, un ragazzo di 25 anni era a bordo della sua moto, una Honda Cbr, quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro un furgone e poi contro un'automobile parcheggiati a lato della carreggiata. Il giovane, di cui per ora resta ignota l'identità, è morto praticamente sul colpo. L'incidente è avvenuto per la precisione all'altezza del civico 411 di viale di Porto, la via che parte da Fregene e costeggia l'aeroporto di Fiumicino. Ancora sconosciute le cause dell'incidente, ma è possibile che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo a causa dell'alta velocità a cui procedeva con la sua dueruote.

Al numero unico per le emergenze sono arrivate moltissime segnalazioni e sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini del 118 e i carabinieri della stazione di Fregene insieme ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Ostia. Le indagini sulla dinamica sono ancora in corso. Stando a quanto si apprende, i sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per salvare la vita al ragazzo e hanno potuto constatare soltanto il suo decesso. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte.

Ciampino, ragazzo di 24 anni sbanda e va a sbattere contro un palo

A Ciampino un ragazzo di 24 anni si è schiantato contro un palo della segnaletica stradale e poi contro la recinzione perimetrale dell'aeroporto. Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri e il giovane proveniva da via Appia Nuova. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna, ma i carabinieri hanno ritirato la patente al 24enne, poiché il suo tasso alcolemico era al di sopra dei limiti fissati dalla legge.