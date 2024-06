video suggerito

Incidente Santa Marinella: l’addio a Giovanni Giulio Lapia, carabiniere di 31 anni morto in moto Ieri i funerali del carabiniere residente a Fiumicino. Giovanni Giulio Lapia aveva 31 anni e prestava servizio al Comando di Torrimpietra, è morto giovedì a seguito di un incidente su via Aurelia: viaggiava in sella alla sua moto quando per ragioni da chiarire si è schiantato contro un’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Giovanni Giulio Lapia il carabiniere di 31 anni in servizio presso il Comando dei carabinieri di Torrimpietra, che ha perso la vita a seguito di un grave incidente avvenuto nel pomeriggio dello scorso mercoledì su via Aurelia. Il militare viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato all'altezza del chilometro 56,500, nel territorio di Santa Marinella, con un'auto che viaggiava nell'opposto senso di marcia.

Nell'impatto frontale, violentissimo, il 31enne è stato sbalzato dalla sua moto ed è rimasto gravemente ferito: soccorso dal personale sanitario del 118 che ha iniziato le operazioni di rianimazione sul posto, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli di roma a bordo di un elicottero. Qui è morto dopo 24 ore nonostante gli sforzi dei medici di salvargli la vita: troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente.

Giovanni Giulio Lapia era originario di Acerra ma con la famiglia si era trasferito da ragazzo a San Giorgio del Sannio, comune in provincia di Benevento, che aveva lasciato nel 2018 per trasferirsi a Fiumicino per ragioni di servizio. Figlio "d'arte", anche il papà è stato carabiniere, ieri è stato salutato da parenti, familiari e amici durante le esequie che si sono tenute nella chiesa di San Giorgio.

Leggi anche Incidente su via Cristoforo Colombo tra due moto e un'auto: morto un 26enne

Sulla dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il carabiniere, è stato aperto un fascicolo per stabilire eventuali responsabilità. L'automobilista coinvolto, uscito quasi illeso dall'incidente, è stato sottoposto agli esami di rito ed è risultato negativo, da quanto si apprende, all'esame sull'utilizzo di sostanze stupefacenti e alcol.