Incidente per l’attaccante della Roma Tammy Abraham: sua Porsche Cayenne si schianta contro un’auto

A cura di Enrico Tata

Incidente per l'attaccante della Roma Tammy Abraham. Stando a quanto si apprende, il centravanti inglese questa mattina è rimasto coinvolto in un piccolo scontro con un'automobile che sarebbe avvenuto all'altezza del centro commerciale Euroma2 all'Eur. Secondo le prime ricostruzione, il numero 9 giallorosso stava guidando la sua Porsche Cayenne, quando si è schiantato contro l'utilitaria guidata da una signora. I due conducenti sono scesi dalle rispettive automobili per chiarire l'accaduto ed valutare come comportarsi. La dinamica non è chiara e le eventuali responsabilità sono ancora da attribuire. Dopo l'incidente (né il calciatore né la signora sono rimasti feriti, neanche lievemente) Abraham ha rimesso in moto l'automobile ed è andato al centro sportivo di Trigoria per il quotidiano allenamento agli ordini del mister Josè Mourinho.