Incidente nel Viterbese, Bmw sbanda e finisce contro un albero: tre carabinieri feriti, uno è grave
Tre carabinieri sono rimasti feriti in un incidente stradale nel territorio della provincia di Viterbo. Tra questi uno si trova in gravi condizioni. Il sinistro si è verificato nella mattinata presto di oggi, sabato 21 febbraio, sulla strada provinciale Castrense tra i Comuni di Canino e Montalto di Castro. I tre militari erano tutti liberi dal servizio.
Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente i tre carabinieri erano a bordo dell'auto, una Bmw, e stavano percorrendo la strada proviciale nel territorio del Viterbese quando, improvvisamente, il militare alla guida ha perso il controllo per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la macchina è finita fuori strada e poi contro un albero. L'impatto è stato violento.
Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Per liberare i tre carabinieri dalla macchina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che li hanno estratti dal groviglio di lamiere con i loro strumenti in dotazione.
Li hanno poi affidati alle cure del personale sanitario. Due militari sono stati trasportati all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, il terzo in condizioni gravi è stato trasportato con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione di Canino e della Compagnia di Tuscania, che hanno svolto i rilievi del caso. Si tratterebbe di un incidente autonomo, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.