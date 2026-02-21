Incidente nel Viterbese, Bmw sbanda e finisce contro un albero: tre carabinieri feriti, uno è grave

Tre carabinieri feriti è il bilancio dell’incidente di stamattina sulla strada provinciale nel Viterbese. La Bmw ha sbandato ed è finita contro un albero. Un militare elitrasportato.

Tre carabinieri sono rimasti feriti in un incidente stradale nel territorio della provincia di Viterbo. Tra questi uno si trova in gravi condizioni. Il sinistro si è verificato nella mattinata presto di oggi, sabato 21 febbraio, sulla strada provinciale Castrense tra i Comuni di Canino e Montalto di Castro. I tre militari erano tutti liberi dal servizio.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente i tre carabinieri erano a bordo dell'auto, una Bmw, e stavano percorrendo la strada proviciale nel territorio del Viterbese quando, improvvisamente, il militare alla guida ha perso il controllo per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la macchina è finita fuori strada e poi contro un albero. L'impatto è stato violento.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Per liberare i tre carabinieri dalla macchina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che li hanno estratti dal groviglio di lamiere con i loro strumenti in dotazione.

Li hanno poi affidati alle cure del personale sanitario. Due militari sono stati trasportati all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, il terzo in condizioni gravi è stato trasportato con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione di Canino e della Compagnia di Tuscania, che hanno svolto i rilievi del caso. Si tratterebbe di un incidente autonomo, non risulterebbero coinvolti altri veicoli.