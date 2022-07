Incidente mortale tra Ardea e Pomezia: la vittima è Chiara Costantini, 42 anni ‘Desidero esprimere il più sincero cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Chiara Costantini. Giungano a tutti i suoi affetti le nostre più sentite condoglianze'”, le parole della sindaca di Ciampino.

A cura di Enrico Tata

Chiara Costantini, 42 anni, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla via Pontina Vecchia, al confine tra Ardea e Pomezia. Stando a quanto si apprende, intorno alle 7 di oggi, lunedì 25 luglio, si sono scontrate un'automobile e la motocicletta su cui era in sella la donna nei pressi dell'incrocio con via Nazareno Strampelli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

Costantini, residente a Genzano di Roma, era dipendente del comune di Ciampino. Così l'amministrazione ha commentato la morte di Chiara: "È da poco pervenuta la tragica notizia della morte di Chiara Costantini, dipendente della società partecipata Asp per conto della ditta esterna Eramus, a causa di un incidente d’auto. La Sindaca Emanuela Colella, l’Amministrazione comunale e tutti i colleghi del Comune di Ciampino esprimono la vicinanza alla famiglia e gli affetti per la perdita improvvisa. ‘Desidero esprimere il più sincero cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Chiara Costantini. Giungano a tutti i suoi affetti le nostre più sentite condoglianze'", le parole della sindaca.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale Castelli Notizie, a bordo dell'automobile c'era una coppia. Lo scooter arrivava da via Strampelli, mentre la vettura arrivava da Ardea. Per cause ancora da accertare, i due messi si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Ardea, che si stanno occupando di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell'incidente. L'impatto è stato violento e per Chiara non c'è stato niente da fare. I tentativi dei soccorritori del 118 si sono rivelati inutili.