in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale sulla strada statale Salaria al chilometro 50 nel comune di Poggio Nativo in provincia di Rieti. Stando a quanto si apprende, ha perso la vita un motociclista. Sconosciuta, per il momento, la sua identità. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia, ma in seguito, comunica l'Anas, è stata riaperta in senso unico alternato. Il traffico era stato inizialmente deviato su via Salaria Vecchia.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente

Secondo quanto riporta il Messaggero, le iniziali del nome della vittima sono B.R. Aveva 62 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. I sanitari intervenuti sul luogo dell'incidente, tuttavia, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al centauro. Sconosciuta rimane, per il momento, la dinamica di quanto accaduto.