Incidente mortale sulla Pontina, ha perso la vita un uomo di 79 anni Un uomo di 79 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la sua Ford Fiesta e una moto Honda Crv.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale sulla Pontina all'altezza di Latina. Un uomo di 79 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la sua Ford Fiesta e una moto Honda Crv. Stando a quanto ricostruito, l'automobile stava uscendo da una stazione di servizio Eni alle porte di Terracina, quando si è scontrata con una motocicletta che viaggiava in direzione di Latina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvare la vita all'anziano. Al volante dell'auto c'era un 55enne, rimasto ferito anche lui ma non gravemente.

Attualmente è attivo il senso unico alternato in corrispondenza del km 104,200 a Terracina (Latina), fa sapere Anas. Sul posto è intervenuto anche il personale di Anas, impegnato, si legge, "nella gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile".

Automobile in fiamme sulla Pontina, traffico paralizzato tra le 7 e le 8 in direzione Roma

Sulla Pontina si è verificato un altro incidente nella giornata di oggi, lunedì 7 novembre. Tra le 7 e le 8 un veicolo è andato in fiamme per motivi ancora da accertare e questo ha completamente paralizzato il traffico in direzione Roma centro tra Castel Romano e Spinaceto. Astral Infomobilità ha segnalato che sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Per fortuna, comunque, nessuno è rimasto ferito. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte dei tecnici e dei pompieri, una corsia della Pontina è rimasta chiusa per diverso tempo.