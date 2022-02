Incidente mortale su via di Tor Cervara: strada chiusa e linee degli autobus deviate Si è verificato un incidente mortale in via di Tor Cervara fra un’automobile e una moto: strada chiusa e linee dell’autobus deviate.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È stato segnalato poco fa un incidente su via di Tor Cervara fra una moto e un'automobile: nell'impatto persona ha perso la vita una persona. Allertate a seguito del sinistro, sul posto sono arrivate immediatamente alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale.

La strada, come segnala Astral Mobilità, è stata chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni tra l'A24 Roma Termo e la via Tiburtina, mentre Atac, invece, ha fatto sapere con un tweet che le linee di autobus 437 e 447 sono deviate.