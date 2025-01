video suggerito

Incidente mortale: la Smart si ribalta, perde la vita Lorenzo Tommasi pochi giorni dopo il papà L'incidente mortale nella serata di ieri è avvenuto in provincia di Frosinone. Il papà Vincenzo era venuto a mancare lo scorso 27 dicembre.

A cura di Redazione Roma

Un incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri – sabato 18 gennaio – in via San Pasquale alla periferia di Cassino in provincia di Frosinone. Qui si è ribaltata una Smart, a bordo della quale viaggiava Lorenzo Tommasi. Il trentasettenne ha perso la vita: quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto e lo ha estratto dell'abitacolo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Da quanto si apprende nel sinistro, avvenuto attorno alle 20.30, non sono rimaste coinvolte altre vetture. Il giovane residente nella zona che viaggiava da solo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno eseguito i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di soccorso, poi la macchina è stata rimossa e posta sotto sequestro.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che si sono trovati di fronte alla macchina ribaltata sulla sede stradale, ma non hanno assistito all'incidente. Un nuovo lutto per la famiglia del 37enne: solo pochi giorni fa, il 27 dicembre, era morto il papà di Lorenzo, Vincenzo Tommasi.