Incidente ad Artena tra auto e moto, Emanuele Talone muore a 34 anni Lutto ad Artena per la scomparsa di Emanuele Talone, il 34enne morto ieri nell’incidente tra la sua moto e un’auto in viale Marconi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Non c'è stato nulla da fare per Emanuele Talone, il trentaquattrenne rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo viale Marconi ad Artena. Il sinistro risale a ieri, sabato 18 gennaio. A scontrarsi sono state la sua moto ed un'auto. Sul posto è atterrata anche un'eliambulanza, ma ogni tentativo di salvarlo è stato purtroppo vano. Emanuele era originario di Santo Giudico, frazione di Valmontone, ed era molto conosciuto ad Artena.

I messaggi di cordoglio

Appresa la notizia della scomparsa improvvisa di Emanule Talone sono arrivati molti messaggi di cordoglio e stima alla famiglia. "Il sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale di Artena si stringono con profonda commozione e vicinanza al dolore della famiglia di Emanuele Talone – si legge in un post Facebook pubblicato sulla pagina del Comune di Artena – Un ragazzo di Santo Giudico che, con il suo impegno e il suo cuore, ha sempre dato tanto alla nostra comunità. Artena non dimenticherà il legame speciale che ci univa".

Il Palio delle Contrade Città di Artena scrive: "In questo momento di profondo dolore, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Emanuele Talone. Tutto l'Ente Palio si stringe intorno al dolore della famiglia e degli amici e alla contrada Selvatico. Ciao Iscio".

E il Real Vis Artena: "Apprendiamo con grande tristezza del tragico incidente in cui ha perso la vita Emanuele Talone, ragazzo che ha vestito in passato i colori rossoverdi. La Società partecipa al dolore dei familiari ed amici".

"Vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze per la scomparsa di Emanuele Talone – scrive il C.da Via Velletri – Questa notizia ha sconvolto tutti noi, come associazione, come parte di una manifestazione alla quale Emanuele ha dato tanto. Le parole sembrano non bastare, ma ci teniamo ad esprimere il nostro affetto e la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici, alla Contrada Selvatico".

L'incidente in cui è morto Emanuele Talone

Secondo le informazioni apprese al momento in cui ha perso la vita Emanuele Talone era alla guida della sua moto, una 900 e percorreva viale Marconi quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato violento, il motociclista, sbalazato dalla sella, è finito sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è giunto il personale sanitario atterrato con l'eliambulanza, che ha cercato di rianimarlo, senza esito. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi di rito i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, per l'autopsia.