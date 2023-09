Incidente mortale oggi a Roma, chiusa la Flaminia e traffico deviato Flaminia chiusa e traffico bloccato per un grave incidente avvenuto oggi, domenica 24 settembre. I vigili hanno disposto la chiusura della strada all’altezza del bivio con la Sacrofanese all’altezza del chilometro 17 e in corrispondenza del distributore Elfa di Marronaro.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 24 settembre, sulla via Flaminia.

I vigili hanno disposto la chiusura della strada all'altezza del bivio con la Sacrofanese all'altezza del chilometro 17 e in corrispondenza del distributore Elfa di Marronaro. Anas informa in una nota che viabilità è interrotta in entrambe le direzioni di marcia da via Tiberina a via Sacrofano e il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è impegnato nella gestione della viabilità sul posto insieme agli uomini della polizia locale di Roma Capitale.