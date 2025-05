Incidente mortale al Foro Italico, morto Luca Salvatici: fatale il cartellone pubblicitario dopo la curva

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Un cartellone pubblicitario mal posizionato potrebbe essere la causa dell'incidente mortale verificatosi in via del Foro Italico nella serata di mercoledì, 6 maggio. A perdere la vita il sessantaduenne Luca Salvatici, docente di Economia all'Università di Roma Tre. L'uomo alla guida del suo motorino si è scontrato contro il furgoncino fermo per riparare l'insegna pubblicitaria.

Gli inquirenti nell'indagare sulla dinamica dell'incidente stanno valutando ogni variabile che ha portato al sinistro mortale. Prima tra tutte, quella che ha richiesto al veicolo di manutenzione di sostare in quel tratto. Una scelta che è costata la vita a Salvatici.

Scontro tra moto e camion: la dinamica dell'incidente mortale

Lo scontro mortale è avvenuto intorno alle 19 in via del Foro Italico in direzione dello Stadio Olimpico. Salvatici alla guida del motorino stava svoltando nella via quando si è scontrato contro un camion fermo subito dopo la curva. L'impatto con il veicolo gli è stato fatale. Il mezzo pesante era fermo in quel tratto per effettuare i lavori di manutenzione di un cartello pubblicitario. Ora al vaglio degli inquirenti non è il guidatore del camion, bensì il motivo che lo ha costretto a quella sosta poco dopo la svolta.

Saranno valutati i motivi della posizione del cartello pubblicitario in quel tratto. Secondo le indagini ancora in corso, chi ha approvato la zona dell'insegna doveva tener conto che eventuali lavori di manutenzione si sarebbero svolti in prossimità di una curva. Con ogni probabilità la tesi più accreditata è che il docente alla guida del motorino non abbia visto in tempo il mezzo fermo subito dopo la curva, andandoci contro a tutta velocità.

Morto il docente di Roma Tre: il cordoglio dell'Università

Sul luogo dell'incidente il personale del 112 ha potuto solo accertare la morte del professore di Roma Tre, deceduto sul colpo. Ad avvertire la comunità universitaria di docenti e studenti per la perdita improvvisa dell'uomo è un avviso dell'amministrazione sul sito dell'Università. "Il dipartimento è sotto shock per tale luttuoso evento e ci scusiamo per tutti i disagi che inevitabilmente avverranno nei prossimi giorni. Stiamo facendo del nostro meglio per ridurre al minimo l'impatto sulla comunità studentesca", si legge nella nota.