Incidente al Foro Italico: morto Luca Salvatici, era professore universitario di Economia a Roma Tre La vittima dell'incidente avvenuto ieri sera alle 19 in via del Foro Italico è il professore di Economia dell'università Roma Tre Luca Salvatici. Il docente era a bordo di uno scooter, che si è scontrato con un furgone.

A cura di Natascia Grbic

È Luca Salvatici la vittima dell'incidente avvenuto ieri sera in via del Foro Italico, all'altezza di via dei Campi Sportivi. L'uomo, che aveva 62 anni, era docente di Economia all'Università Roma Tre: fatale lo scontro avvenuto verso le 19 con un furgone. Salvatici, infatti, è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

Il messaggio agli studenti

La notizia è stata data agli studenti dall'amministrazione universitaria, addolorata per quanto successo a Salvatici. "Care studentesse e cari studenti – il messaggio inviato ai ragazzi – con grandissimo dispiacere vi comunico che nella serata di ieri 6 maggio è improvvisamente venuto a mancare il professor Luca Salvatici, coordinatore della LM di Economia dell'ambiente, lavoro e sviluppo sostenibile. Il dipartimento è sotto shock per tale luttuoso evento e ci scusiamo per tutti i disagi che inevitabilmente avverranno nei prossimi giorni. Stiamo facendo del nostro meglio per ridurre al minimo l'impatto sulla comunità studentesca".

L'incidente in via del Foro Italico

L'incidente in cui ha perso la vita Luca Salvatici è avvenuto alle 19 in via del Foro Italico, in direzione dello Stadio Olimpico. Per cause ancora da chiarire, l'Honda Sh con a bordo il docente si è scontrata con un furgone Iveco, e il 62enne è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Per Salvatici non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate e dello schianto. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, l'uomo era già deceduto. Sul caso sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale, le indagini della Polizia Locale di Roma Capitale sono ancora in corso.