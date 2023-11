Incidente mortale a Gallicano nel Lazio, scontro tra due auto: perde la vita un 60enne Secondo le prime ricostruzioni, il 60enne guidava una Fiat Ulisse, che si è scontrata con una Citroen C3. Al volante di questa seconda vettura c’era una donna di 20 anni. Quest’ultima è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale nella notte a Gallicano nel Lazio, il secondo in provincia di Roma dopo quello di Manziana. Stando a quanto si apprende, è morto un uomo di 60 anni in via Pedemontana. Secondo le prime ricostruzioni, il 60enne guidava una Fiat Ulisse, che si è scontrata con una Citroen C3. Al volante di questa seconda vettura c'era una donna di 20 anni.

Lo scontro è stato frontale, per cause ancora da accertare, e l'uomo è morto praticamente sul colpo. La donna, invece, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso presso l'ospedale di Tivoli, cosciente e non in pericolo di vita.

Delle indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente si stanno occupando i carabinieri della stazione di Gallicano nel Lazio e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina. I due veicoli sono stati sequestrati.

Come detto, nella notte di oggi anche a Manziana, a Nord di Roma nei pressi di Bracciano, si è verificato un incidente mortale. Stando a quanto ricostruito, una macchina si è schiantata contro un albero per cause ancora da accertare. Due ragazzi, di 20 e 21 anni, sono morti sul colpo.