Incidente a Manziana, morti Dario e Livio, due ragazzi di 20 e 21 anni Sull’incidente indagano ai carabinieri. Sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 di oggi, sabato 11 novembre. La macchina su cui viaggiavano i ragazzi si è schiantata contro un albero. Non sono coinvolti altri veicoli.

A cura di Enrico Tata

Due ragazzi di 20 e 21 anni sono morti nella notte in incidente avvenuto sulla via Braccianese a Manziana, a Nord di Roma. I due si trovavano a bordo di una Fiat punto quando, all'altezza di via degli Scopetoni, si sono schiantati contro un albero per cause ancora da accertare. Non sono coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Anguillara Sabazia insieme al personale del 118. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due giovanissimi.

Sull'incidente indagano ai carabinieri della stazione di Manziana. Sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 di oggi, sabato 11 novembre. Dario L., 20 anni, e Livio F., 21 anni, i nomi delle due vittime.

Leggi anche Incidente a Fondi tra auto e bici elettrica: Mirko Fiordigiglio muore a 20 anni

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto nella notte di oggi in provincia di Roma. A Gallicano nel Lazio, infatti, un uomo di 60 anni è morto in seguito a uno scontro tra la sua Fiat Ulisse e una Citroen C3 sulla via Pedemontana. L'altra vettura era guidata da una donna di 20 anni, rimasta ferita e tuttora ricoverata, ma non in pericolo di vita. Stando a quanto si apprende, delle indagini si stanno occupando i carabinieri della stazione di Gallicano nel Lazio e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina. I due veicoli sono stati sequestrati.