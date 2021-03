Una ragazza è morta in un incidente stradale lungo via di Salone. Il sinistro risale alla tarda mattinata di oggi, lunedì 1 marzo ed è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Andrea Noale, nella periferia Est della Capitale. Secondo le prime informazioni apprese la tragedia è avvenuta durante un inseguimento: l'auto guidata dalla vittima si è scontratta frontalemnte con una volante della Polizia di Stato, che stava seguendo una macchina con a bordo dei ladri in fuga. A bordo dell'auto condotta dalla ragazza viaggiavano alcuni suoi famigliari. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo alla giovane, nonostante i soccorsi prestati e la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112. Purtroppo inutile a corsa dell'ambulanza, i paramedici non hanno potuto fare altro che constatrne il decesso, a causa delle gravi ferite e traumi riportati. I ladri in fuga sono riusciti a scappare e, abbandonata l'automobile a bordo della quale viaggiavano, hanno fatto perdere le proprie tracce. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti e ricotruito la dinamica dell'accaduto. La strada è stata chiusa per agevolare le operazioni di soccorso delle persone coinvolte nel sinistro e il lavoro dei militari. Seguiranno aggiornamenti.