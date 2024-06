video suggerito

Incidente in via Appia Nuova a Capannelle, auto investe e uccide un ragazzo di 20 anni Tragedia sulla strada in via Appia Nuova in zona Capannelle a Roma, dove stamattina presto un ragazzo di 20 anni è stato investito da un'auto ed è morto sul colpo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di vent'anni è morto investito da un'auto in via Appia Nuova, in zona Capannelle a Roma. L'incidente è avvenuto nella mattina presto di oggi, domenica 9 giugno. La vittima è un giovane di nazionalità spagnola, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, per i rilievi di rito e per gestire la viabilità.

Alla guida dell'auto un coetaneo

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui è accaduto l'investimento erano circa le ore 4 e il giovane stava camminando in strada quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Fiat 500, lo ha travolto in via Appia Nuova, all'altezza dell’intersezione con via Pizzo di Calabria. Alla guida della macchina c'era un ventiduenne, che si è fermato a prestare il primo soccorso al coetaneo.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente di intervento per un ragazzo le cui condizioni di salute sembravano disperate, sul posto è giunto in pochi minuti il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate. I paramedici hanno tentato di rianimare il giovane praticandogli il massaggio cardiocircolatorio sul posto, pronti a trasportarlo il più velocemente possibile in ospedale, qualora fossero riusciti a stabilizzarlo, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Chiusa e riaperta via Appia Nuova, indagini sulla dinamica

I vigili urbani hanno accompagnato l'automobilista all'ospedale San Giovanni Addolorata, dov'è stato sottoposto agli accertamenti di rito per la verifica di alcol e droga nel sangue. Presenti sul luogo dell'investimento gli agenti della polizia locale del V Gruppo Prenestino, con ausilio di pattuglie del VII Gruppo. Il tratto di via Appia Nuova interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico dei veicoli, per agevolare le operazioni di soccorso e al tempo stesso per consentire i rilievi del sinistro in sicurezza e le operazioni di pulizia della strada. Gli agenti indagano, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.