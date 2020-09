in foto: Immagine di repertorio

Incidente mortale in piazza Ines Bedeschi in zona Selva Candida a Roma, dove una donna è morta, travolta e uccisa da un'auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 20 della serata di oggi, lunedì 28 settembre. Secondo le primissime informazioni apprese, ancora in corso d'accertamento, al momento dell'accaduto la donna si trovava in strada e stava camminando, quando il veicolo l'ha centrata in pieno. Subito è scattata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e sul posto sono intervenuti i sanitari in ambulanza a sirene spiegate. I residenti hanno raccontato a Fanpage.it di aver visto un telo bianco a terra. Purtroppo inutile ogni tentativo dei soccorritori di salvarle la vita, per la donna non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso a causa dei traumi e delle ferite riportate a seguito del violento impatto con il mezzo, che non le hanno lasciato scampo.

I residenti: "Attraversamento pedonale pericoloso, già segnalato"

Presenti le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nelle prossime ore saranno resi noti ulteriori dettagli. I cittadini segnalano la pericolosità della strada: "Nessuno ha mai fatto nulla per questo attraversamento pedonale pericolosissimo di giorno e di notte – scrive un'utente su Facebook – lo abbiamo chiesto a gran voce ma nessuno è mai intervenuto per metterlo in sicurezza".