Incidente in autostrada tra Valmontone e Colleferro, grave una donna Incidente sull’autostrada A1, tra Valmonte e Colleferro; grave una donna, trasportata in elicottero al San Camillo di Roma. Dinamica in fase di accertamento.

A cura di Nico Falco

I Vigili del Fuoco e l’elicottero del 118 sul luogo dell’incidente

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto oggi, 3 settembre, sull'autostrada Ai, nei pressi di Roma, tra le uscite di Valmontone e Colleferro. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza è stato necessario chiudere temporaneamente la carreggiata nel tratto interessato dal sinistro, con forti ripercussioni sulla viabilità. La dinamica è ancora in fase di accertamento, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per la ricostruzione e i sanitari del 118.

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio, sulla corsia in direzione Sud. Per motivi non ancora chiari l'automobilista, che secondo le prime informazioni viaggiava da sola nella vettura, avrebbe perso il controllo; il veicolo, forse in seguito ad una sterzata improvvisa o all'impatto con un ostacolo, avrebbe finito col ribaltarsi, restando capovolto al centro della carreggiata. Per soccorrere la donna, rimasta incastrata nella sua automobile ridotta ormai a un cumulo di lamiere, sono arrivati i Vigili del Fuoco; una volta estratta dall'abitacolo la vittima è stata prima visitata sul posto e subito dopo, viste le gravi condizioni, è stata trasportata in codice rosso con un elicottero al San Camillo di Roma.

Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Stradale, che ha ascoltato alcuni automobilisti in transito e sta verificando la possibilità che l'incidente sia stato ripreso dalle telecamere dell'autostrada. L'incidente, con la successiva chiusura del tratto, ha paralizzato il traffico causando lunghe code di automobilisti rimasti bloccati in attesa che venissero ultimate le operazioni di messa in sicurezza.