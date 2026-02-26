Incidente fra quattro auto sulla Pontina: tre feriti, due sono bambini. Strada chiusa

Paura lungo la via Pontina dove si è verificato un incidente fra quattro automobili: tre persone ferite, due di loro sono bambini. Traffico in tilt e strada chiusa.

La via Pontina.

Terribile incidente lungo la via Pontina all'ora di pranzo di oggi, giovedì 26 febbraio 2026. Quattro automobili che stavano procedendo lungo la strada statale 148 si sono scontrate fra loro in corrispondenza del chilometro 78.000, nel territorio di Latina.

L'impatto fra i veicoli è stato molto forte e tre persone sono rimaste ferite sul colpo: preoccupazione massima per due di loro, in particolare. Si tratta di due bambini: non si conoscono ancora le condizioni di salute in cui si trovano i tre feriti.

L'arrivo dei soccorsi: come stanno i bimbi feriti nell'incidente

L'allarme è scattato poco dopo le ore 13 di oggi, quando le quattro automobili si sono scontrate lungo la via Pontina. Non appena arrivata la segnalazione sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso le tre persone ferite nell'incidente. Non è chiaro in quali condizioni si trovino le persone rimaste ferite nello scontro. Non è stato reso noto neppure il tipo di soccorso richiesto: sicuramente la preoccupazione maggiore, vista la giovane età, resta per i bambini.

Traffico in tilt e strada chiusa: la dinamica dell'incidente

Oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 sono arrivati sul posto anche i tecnici delle squadre Anas e gli agenti delle forze dell'ordine che, una volta raggiunto il luogo dell'incidente, hanno iniziato a svolgere i rilievi e avviato le operazioni di messa in sicurezza della zona per gestire la viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Dopo l'intervento degli agenti, è stato chiuso il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente: il traffico viene momentaneamente indirizzato lungo la viabilità adiacente per consentire le operazioni di rimessa in sicurezza del tratto per permettere che le operazioni di soccorso possano essere effettuate nel minor tempo possibile e con la maggiore sicurezza. Non si esclude, però, che con questa deviazione possano presto formarsi code lungo la strada, congestionando soprattutto la zona che porta verso il vicino capoluogo pontino.