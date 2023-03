Incidente fra auto e furgone a Mentana: macchina avvolta dalle fiamme e strada chiusa L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso: sul posto anche il 118. Chiuso il tratto di strada di via Palombarese interessato.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella mattina di oggi, mercoledì 29 marzo: due automobili e un furgone bianco (nella foto in alto) si sono scontrati lungo la via Palombarese all'altezza della strada provinciale Ponte delle Tavole, nel comune di Mentana, alle porte della capitale in direzione nord est. A seguito dell'incidente, dopo l'impatto fra i veicoli, un'automobile alimentata a gpl ha preso fuoco: il mezzo in breve tempo si è trovato completamente avvolto dalle fiamme.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena allertati, verso le 8.30, sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco. I pompieri della squadra 5 A, per prima cosa, hanno provveduto alla sicurezza delle persone coinvolte: sono riusciti ad estrarre il conducente del mezzo dall'automobile che ha preso fuoco, un mezzo alimentato a GPL. Una volta in salvo, la persona al volante dell'automobile incendiata è stata affidata alle cure degli operatori del personale sanitario del 118, arrivati sul posto per soccorrere gli eventuali feriti.

Chiuso il tratto di via Palombarese

Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona interessata dall'incidente. Per permettere l'intervento dei vigili del fuoco, il tratto stradale di via Palombarese coinvolto è stato chiuso al traffico veicolare: non è escluso che possa restare interdetto anche nel corso della mattinata per permettere agli agenti della polizia municipale di effettuare i rilievi relativi all'incidente e chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

Sul posto, nel frattempo, sono arrivati proprio i vigili che, almeno per il momento, si stanno occupando di coordinare la circolazione, rallentata in entrambi i sensi di marcia.