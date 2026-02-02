Incidente dopo una gita, auto si schianta contro uno spartitraffico: Augusta muore davanti al marito

Immagine di repertorio

Augusta Grimaldi è morta a ottant'anni davanti agli occhi del marito sulla Frosinone-Mare nel Comune di Sonnino in provincia di Latina. L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, domenica primo febbraio, mentre i due coniugi erano di ritorno da una gita.

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Augusta Grimaldi ed è rimasto ferito suo marito i coniugi stavano viaggiando a bordo di una Fiat Stilo, percorrendo la Frosinone-Mare. Alla guida c'era l'uomo, mentre sua moglie gli viaggiava accanto, seduta sul sedile del passeggero. Improvvisamente, forse a causa di un malore improvviso del conducente, l'auto ha sbandato ed è finita contro uno spartitraffico all'altezza dell'uscita della stazione di servizio al chilometro 9.

Un impatto violento a seguito del quale ad avere la peggio è stata Augusta. Per l'anziana non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita, il decesso è sopraggiunto sul posto a causa delle ferite e dei traumi gravissimi, che non le hanno lasciato scampo. Anche suo marito è rimasto ferito ed è grave, ma fortunatamente non rischia di morire. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei soccorritori.

Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, compresa un'eliambulanza, che però non è servita. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, mentre hanno soccorso il conducente e lo hanno trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, per le cure del caso. Da quanto si apprende ha riportato vari fratture e contusioni.

Presenti per le operazioni anche i vigili del fuoco della squadra 3A di Terracina e i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. I militari si sono occupati di gestire la viabilità, chiudendo il tratto di strada interessato dall'incidente fino al termine delle operazioni di soccorso e per consentire che i rilievi venissero svolti in sicurezza. Terminato l'intervento e rimossa la salma, la circolazione è tornata alla normalità.