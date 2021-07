Incidente con incendio sulla Diramazione Roma Nord: un morto e un ferito Incidente stradale con incendio sulla Diramazione Roma Nord verso l’A1 Milano-Napoli tra Settebagni e Castel Nuovo di Porto. Il bilancio è di una vittima e un ferito. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Strada temporaneamente chiusa per le operazioni, inevitabili i disagi alla circolazione.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente mortale sulla Diramazione Roma Nord verso l'A1 Milano-Napoli. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 luglio. Il bilancio è di una vittima, della quale ancora non sono state rese note le generalità. Secondo le informazioni apprese, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, a scontrarsi nel territorio fra i Comuni di Settebagni e Castelnuovo di Porto sono stati due mezzi pesanti, che hanno preso fuoco e il fumo ha invaso la strada, come si vede dalle immagini riprese dalle telecamere di Autostrade per l'Italia, impedendo la visibilità. Subito è partita la macchina dei soccorsi, con diversi mezzi e i paramedici sul posto, che hanno accertato il decesso di una persona e hanno trasportato un ferito in ospedale, del quale però attualmente non si conoscono le condizioni di salute. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco inviati dalla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma per estinguere le fiamme.

Strada chiusa e traffico

Inevitabili i disagi alla circolazione dei veicoli in transito lungo il tratto interessato dall'incidente, che è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradale, che ha svolto gli accertamenti del caso e indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia. Presente il personale di Autostrade per l'Italia. Da verificare eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti. L'uscita consigliata per chi viaggia verso la A1 Milano-Napoli è Settebagni, oppure chi si trova sul Grande Raccordo Anulare di Roma può uscire sulla Flaminia fino a Prima Porta. La circolazione è poi tornata alla normalità in serata senza particolari ripercussioni, la carreggiata liberata e i mezzi incidentati sono stati rimossi.