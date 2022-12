Incidente con il parapendio a Norma: uomo cade sulle rocce e muore Tragedia a Norma, dove un uomo di 50 anni è caduto sulle rocce del costone di una montagna mentre stava facendo parapendio. È morto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto dopo essersi lanciato con il parapendio ed essere caduto sulle rocce del costone di una motagna nel Comune di Norma. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 dicembre nel centro dei Monti Lepini, che si trova nel territorio della provincia di Latina. Non è ancora nota l'identità della vittima, alla quale stanno cercando di risalire le forze dell'ordine, ma dovrebbe trattarsi di un uomo sulla cinquantina. Secondo le prime informazioni che sono state rese note l'uomo, amante degli sport estremi, intorno alle ore 15 si è lanciato con il parapendio quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è finito contro una roccia. Un impatto che gli è risultato fatale.

L'uomo con il parapendio è morto

Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei soccorritori in elicottero. Lo hanno raggiunto e riportato a terra, purtroppo vano ogni tentativo di salvargli la vita. I paramedici hanno provato a stabilizzarlo per disporre ilo trasferimento in volo in ospedale, ma l'esito è stato drammatico. Presenti alle operazioni i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. I militari hanno svolto gli accertamenti per risalire alla dinamica dell'accaduto. Da chiarire cosa abbia provocato l'incidente e come sia avvenuto. I carabinieri hanno ascoltato il racconto di alcuni testimoni che erano presenti al momento dell'accaduto nella zona di lancio per raccogliere dettagli utili a capire il quadro della vicenda. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà se disporre ulteriori accertamenti, prima di riconsegnarla alla famiglia per i funerali.