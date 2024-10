Incidente alla Romanina, si schianta con la moto contro il cancello di una casa: morto un 53enne

video suggerito

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Giuseppe Gregoracci, in zona Romanina a Roma. Il sinsitro si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre. La vittima è un cinquantatreenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. L'uomo ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro il cancello di un'abitazione. Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Secondo le informaizoni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 16, il motociclista era in sella alla sua moto Honda Nc750 e stava percorrendo la strada all'altezza del civico 56. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha perso il controllo alla guida, ha sbandato e si è schiantato contro il cancello di una casa, terminando il suo viaggio. L'impatto violento non gli ha purtroppo lasciato scampo. A dare l'allarme sono stati i passanti, che nel pomeriggio hanno assistito alla scena. Hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, per un motociclista che aveva appunto avuto un incidente le cui condizioni di salute sembravano disperate.

Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivata l'ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, probabilmente morto sul colpo. Presenti le pattuglie della polizia locale del VII Gruppo Tuscolano, che hanno svolto gli accertamenti e indagano sull'accaduto. Da quanto si apprende si tratterebbe di un incidente autonomo, la moto al momento sembra essere l'unico veicolo coinvolto.