video suggerito

Incidente al Collatino tra moto e auto, l’appello: “Cerchiamo testimoni, 26enne amputato alla gamba” I famigliari di un 26enne, che ha perso una gamba in un incidente, hanno lanciato un appello: “Cerchiamo testimoni”. Il sinistro alle ore 18 del 16 luglio scorso in via Collatina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

"Si cercano testimoni dell'incidente avvenuto martedì scorso 16 luglio all'angolo tra via Giovanni Battista Valente e via Collatina alle ore 17.30 tra una macchina e una moto Honda, guidata da un ragazzo di ventisei anni, al quale è stata amputata una gamba dal ginocchio in giù. Se qualcuno era presente, per favore si faccia vivo. Grazie!". È l'appello che un utente ha pubblicato nei gruppi Facebook di quartiere, in cerca di qualcuno che abbia assistito al sinistro, per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed arricchiarla con nuovi dettagli. Chiunque avesse visto qualcosa è pregato di rivolgersi ai vigili urbani.

L'incidente stradale tra moto ed auto al Collatino

L'incidente stradale in zona Collatina di cui si cercano testimoni è avvenuto martedì scorso 16 luglio nel quadrante Est della Capitale. Secondo quanto ricostruito finora al momento del sinistro erano circa le ore 18, il ventiseienne era alla guida alla sua moto, una Honda, quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Kia Picanto. Il ragazzo è stato sbalzato ed è finito sull'asfalto. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento del personale sanitario in ambulanza, che lo ha soccorso e tarsportato con codice rosso al Policlinico Umberto I.

Il giovane ha perso la gamba nell'incidente

Arrivato al pronto soccorso il ragazzo è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende ha riportato traumi e ferite tali, che è stato purtroppo necessario amputargli una gamba dal ginocchio in giù. Ora i famigliari cercano i testimoni dell'incidente e hanno lanciato un appello anche attraverso i social network. Presenti sul posto per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale del Gruppo V Prenestino.