Incidente ad Isola d’Asti, una delle vittime è il 25enne Sebastian Palmieri di Marino Una delle due vittime dell’incidente sulla rampa per l’autostrada ad Isola Asti è Sebastian Palmieri. Il 25enne era originario di Marino e si trovava in Piemonte per lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Sebastian Palmieri (dal profilo Instagram) e la foto dell'incidente ad Isola Asti (vigili del fuoco)

Sebastian Palmieri è una delle due vittime dell'incidente avvenuto sulla rampa dell'autostrada nel territorio del Comune di Isola d'Asti. Sebastian aveva venticinque anni ed era originario di Marino, dove viveva con la sua famiglia e si trovava in Piemonte per lavoro. Il sinistro si è verificato nella notte compresa tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre. La notizia della scomparsa improvvisa di Sebastian ha scosso la comunità dei Castelli Romani, amici, parenti, colleghi e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia del venticinquenne, in attesa che la salma riceva il nulla osta per i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Sono tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social network e che lo ricordano con affetto.

"Mi colpisce profondamente la terribile notizia appena appresa della scomparsa di due concittadini giovanissimi – commenta il sindaco di Marino Stefano Cecchi – Sebastian Palmieri, 25 anni, deceduto in un incidente stradale a Isola d'Asti durante un viaggio di lavoro, e Gilberto Rinna, di 32 anni, venuto a mancare oggi a seguito di un grave incidente che lo ha coinvolto ieri ad Ariccia mentre lavorava. Alle famiglie le mie più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la città". Ieri mattina un'altra tragedia ha infatti scosso la comunità, la morte di Gilberto, che è stato travolto e ucciso da un mezzo per la raccolta dei rifiuti, che si è sfrenato e lo ha investito, mentre stava lavorando.

L'incidente ad Isola d'Asti in cui è morto Sebastian Palmieri

Sebastian Palmieri nel momento in cui ha perso la vita stava viaggiando a bordo di un'auto, una Bmw, come passeggero. Secondo quanto ricostruito finora l'automobilista ha imboccato una rampa sbagliata, chiusa per lavori e si è schiantato contro il guardrail. Ad avere la peggio sono stati appunto Sebastian e una ventottenne, Chiara Grattapaglia, che viaggiavano nel sedile posteriore, entrambi purtroppo deceduti.

Un altro passeggero rimasto gravemente ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, fortunatamente non rischia di morire. Il conducente della vettura è rimasto illeso. Sul luogo dell'incidente è intervenuto un gran dispiegamento di mezzi di soccorso, tra i quali il personale sanitario con varie ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e personale Anas.

L'incidente ad Isola Asti