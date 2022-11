Incidente ad Ariccia, Luciano Scagnoli si schianta contro il guardrail e muore a 71 anni Tragedia sulla strada ad Ariccia, dove Luciano Scagnoli è morto a 71 anni. Lunedì scorso a Marino è morto un altro motociclista.

A cura di Alessia Rabbai

Luciano Scagnoli

Luciano Scagnoli è morto a settantuno anni in un incidente stradale con la moto in via provinciale Pagliarozza ad Ariccia alle porte di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di ieri, martedì primo novembre, festa di Ognissanti. Alla guida della sua moto ha sbandato e si è schiantato contro il guardrail, che costeggia la carreggiata. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Luciano era di Cecchina, la notizia della sua scomparsa si è diffusa in fretta e la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Tanti i messaggi di cordoglio comparsi anche sui social network. Martina scrive: "Sempre col sorriso e con tanta voglia di vivere! Ciao Luciano". E Dario: "Un semplice messaggio non serve a nulla, sarai sempre nei nostri cuori, il tuo sorriso non sarà mai dimenticato. Salutami nonni e zio ti voglio bene". Lunedì scorso c'è stato un altro incidente mortale ai Castelli Romani in cui ha perso la vita un motociclista, a Marino, dove Matteo Di Niro è morto a trentadue anni.

L'incidente in cui è morto Luciano Scagnoli

Secondo quanto ricostruito al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa erano circa le ore 8, Luciano Scagnoli era in sella alla sua Honda 1000 Hrce stava percorrendo la strada nel territorio dei Castelli Romani in direzione Genzano quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail. Un impatto violento che non gli ha purtroppo lasciato scampo e il decesso è sopraggiunto sul posto. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il 118 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza, dato che le condizioni di salute di Luciano sono parse fin da subito critiche.

Ma una volta arrivato il personale sanitario sul posto con ambulanza ed eliambulanza pronta a trasportarlo in volo in ospedale, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche, la salma è stata tarsferita in obitorio, poi restituita ai famigliari.