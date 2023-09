Incidente ad Alatri, le parole della mamma ferita con i figli: “La mia bimba era tra le lamiere” Un video del conducente amante delle dirette social alla guida lo immortala mentre viagga a 160 chilometri orari lungo una superstrada. Ha perso il controllo e si è scontrato con una macchina a bordo della quale c’erano una mamma e i suoi bambini.

A cura di Alessia Rabbai

"Ho visto mia figlia tra le lamiere dell'auto, è stato terrificante". A parlare è Irene, la mamma di trentasei anni rimasta coinvolta insieme ai suoi due figli nell'incidente stradale di domenica scorsa ad Alatri. Al Corriere della Sera ha raccontato i concitati momenti subito dopo lo scontro con l'Audi A4 condotta da un uomo di ventinove anni. Stavano tornando a casa dopo la partita di calcio del figlio sedicenne. A bordo della Nissan quando c'è stato l'impatto viaggiavano il figlio di quattordici anni davanti e la figlia di nove dietro sul seggiolino. Per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle loro condizioni di salute lei e il figlio sono state dimessi ieri pomeriggio. A riportare le ferite e i traumi più gravi è stata la bimba, ma fortunatamente nessuno dei feriti richia di morire.

Il conducente dell'Audi denunciato per lesioni aggravate e guida pericolosa

Sul telefono dell'automobista denunciato per lesioni aggravate e guida pericolosa a seguito di un incidente stradale ad Alatri ci sono decine di video di dirette social fatte mentre sfreccia con la sua Audi A4. Il conducente ventinovenne era solito riprendere la strada, pubblicando video con il sottofondo musicale. Presumibilmente stava facendo la stessa cosa domenica scorsa 10 settembre, quando è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada provinciale Santa Cecilia, nel quale sono rimasti feriti una mamma di e i suoi due figli di cinque e otto anni. In uno dei video pubblicati sui social network il conducente guida alla velocità di 160 chilometri orari lungo una superstrada. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Alatri, che hanno svolto i rilievi e ricostruito la dinamica dell'accaduto

Il conducente positivo al test per alcol e droga

L'automobilista alla guida dell'Audi A4 denunciato dopo l'inicndente in cui sono rimasti feriti una mamma e i sui due bambini sottoposto agli esami di rito è risultato positivo all'alcol teste e al test antidroga.

Leggi anche Incidente frontale su via Cassia a Sutri: suora estratta dalle lamiere e soccorsa in eliambulanza

L'incidente in cui sono rimasti feriti una mamma e suoi bambini

L'incidente in cui sono rimasti feriti una mamma e i suoi due bambini è stata una tragedia sfiorata, si è verificato in località Tecchiena. Secondo quanto ricostruito finora il ventinovenne stava facendo una diretta quando ha perso il controllo dell'auto, ha sbandato e ha invaso la corsia di marcia opposta lungo la quale in quel momento stava transitando la Nissan Qashqai condotta dalla donna. Pare che l'uomo non solo avesse mentito sul fatto di stare al telefono durante la guida, ma avrebbe anche provato a nascondere il video.