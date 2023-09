Incidente ad Alatri, il conducente era ubriaco e ha provato a nascondere il video postato in diretta Il responsabile dell’incidente di Alatri stava facendo una diretta Facebook al momento dell’impatto: secondo i carabinieri, non sarebbe nemmeno il proprietario dell’auto.

A cura di Simone Matteis

Nuovi sviluppi sull'incidente stradale avvenuto domenica 10 settembre nell'area di Tecchiena, una contrada del comune di Alatri, in provincia di Frosinone, che ha causato tre feriti, tra cui due bambini, di cinque e sette anni.

Il conducente dell'Audi era ubriaco

L'uomo alla guida dell'Audi A4 che ha causato l'incidente è risultato positivo all'alcol test. Ventinove anni, di nazionalità marocchina e residente in zona, il giovane stava facendo una diretta Facebook col suo smartphone quando ha invaso la corsia su cui viaggiava una Nissan Qashqai con a bordo una donna di 44 anni e i suoi due figli, un bambino di sette anni e una bambina di cinque.

Mentre è ancora al vaglio degli inquirenti la possibile dinamica del repentino cambio di direzione dell'auto guidata dal marocchino, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, l'uomo avrebbe omesso di raccontare di stare utilizzando il telefono al momento dell'incidente. Un tentativo inutile, visto che il video dello scontro ha fatto in poco tempo il giro del web, venendo subito intercettato anche dai militari della compagnia di Alatri che sono così riusciti a individuare le responsabilità dell'uomo, che adesso rischia una denuncia per lesioni stradali aggravate.

Trasportato in codice rosso all'ospedale Spaziani di Frosinone, il ventinovenne non sarebbe in pericolo di vita. Intanto, dal sequestro effettuato dai carabinieri risulta che l'Audi non appartiene al conducente e anche su questo aspetto sono in corso ulteriori accertamenti.

Le condizioni della famiglia a bordo della Nissan

Ad avere la peggio a seguito dell'impatto è stata la bambina: dopo essere stata tirata fuori dall'auto grazie all'intervento dei vigili del fuoco, la piccola è stata trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove oggi è stata operata ad un braccio. Ferite più lievi invece per mamma e figlio, ricoverati al San Benedetto di Alatri.