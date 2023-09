Incidente ad Alatri tra due auto: 4 feriti tra cui 2 bambini, una soccorsa in eliambulanza Non rischiano di morire i quattro feriti nell’incidente ad Alatri. Tra questi c’è una bambina elitrasportata in ospedale. Lo scontro frontale tra due auto.

Quattro feriti tra i quali due bambini, una minore soccorsa in eliambulanza è il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 settembre, in località Tecchiena Castello. Ad avere la peggio, come riporta la testata locale Ciociaria Oggi, è stata una minorenne della quale non è stata resa nota l'età, per la quale è stato necessario il trasporto in ospedale con l'elisoccorso. Da quanto si apprende a scontrarsi sono state due auto per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. Le due macchine pare stessero viaggiando in senso di marcia opposto, quando si sono urtate, uno scontro frontale.

L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo quando le due auto stavano transitando lungo la strada provinciale in territorio ciociaro. La scena si è verificata davanti agli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso alle persone coinvolte e hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento del personale sanitario. Sul posto arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sono giunti diversi mezzi di soccorso. Per estrarre i feriti dalle auto incidentante è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni, tirandoli fuori dalle lamiere e affidandoli alle cure dei sanitari. Per la bambina è stato appunto necessario il trasferimento in volo in codice rosso verso l'ospedale. Da quanto si apprende fortunatamente nessuno dei feriti rischierebbe di morire.