In video diretta social il terribile incidente ad Alatri: tre feriti e una bimba grave L’incidente avvenuto oggi a Tecchiena, frazione di Alatri, è stato trasmesso in diretta video sui social dall’uomo che era al volante di una delle due auto.

A cura di Enrico Tata

Il terribile incidente avvenuto oggi a Tecchiena, frazione di Alatri, provincia di Frosinone, è stato trasmesso in diretta video sui social dall'uomo che era al volante di una delle due auto. Le macchine, un'Audi e una Nissan, si sono scontrate frontalmente poco dopo le 14 di oggi, domenica 10 settembre sulla provinciale Santa Cecilia. I feriti sono una donna con i suoi figli. Una bambina è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravi. Gli altri feriti sono stati trasportati all'ospedale Spaziani di Frosinone.

Nel video si vede l'Audi accelerare su un lungo rettilineo. In prossimità di una curva. per cause ancora da accertare, l'auto invade l'opposta corsia di marcia su cui arrivava la Nissan con a bordo la donna e i suoi figli.

Il video si conclude con il terribile schianto, ma in un successivo frammento si sentono distintamente le grida dei feriti. C'è il figlio della donna che la cerca, e la mamma che risponde disperata: "Chiama papà". Poi cerca di soccorrere la figlia: "Amore, amore", grida.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalla Nissan. Stando a quanto si apprende, la figlia più piccola ha perso subito conoscenza e i soccorritori hanno deciso di chiedere l'intervento dell'eliambulanza. Il conducente dell'Audi, colui che ha ripreso in diretta l'incidente, se l'è cavata con qualche escoriazione.

I carabinieri stanno conducendo le indagini sull'incidente per capirne la dinamica. Il video, ovviamente, è una prova schiacciante nei confronti dell'uomo al volante dell'Audi. I militari dovranno cercare di capire come mai l'uomo si sia allargato così tanto in curva fino ad invadere l'altra corsia di marcia. Una distrazione dovuta magari all'uso del telefono e della diretta social? Oppure la velocità troppo elevata gli ha fatto perdere il controllo?