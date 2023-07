Incidente a Sermoneta: auto travolge un 52enne: morto dopo due giorni d’agonia Ennesima tragedia sulla strada, stavolta a farne le spese è stato un 52enne travolto e ucciso da un’auto a Sermoneta. È morto dopo due giorni d’agonia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta un uomo di cinquantacinque anni rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Dormigliosa nel Comune di Sermoneta. Il sinistro si è verificato sabato scorso 15 luglio nel territorio della provincia di Latina. Non è ancora stato reso noto il nome della vittima, che è deceduta dopo due giorni d'agonia a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati, che non le hanno purtroppo lasciato scampo. Appresa la notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

L'investimento mortale

Secondo le informazioni apprese l'uomo, originario della Nigeria, è stato travolto da un'auto, una Ford Fiesta, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. La vettura stava percorrendo la strada quando lo ha investito, mentre era a piedi. Alla guida della macchina c'era un uomo di ventinove anni, che si è fermato a prestargli soccorso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato con urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Giunto al pronto soccorso del nosocomio pontino il paziente è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

Ha lottato tra la vita e la morte per due giorni, i medici hanno fatto di tutto per cercare di salvarlo, ma non si sono pronunciati sull'esito del loro intervento. Le sue condizioni di salute erano molto serie e sono precipitate, fino al decesso sopraggiunto ieri. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La macchina come da prassi è stata posta sotto sequestro, a disposizione per altre eventuali verifiche.