Incidente a San Felice Circeo tra bici e auto: morto un 66enne Tragedia sulla strada nella provincia di Latina, dove un uomo di 66 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in bicicletta.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di sessantasei anni è morto in un incidente stradale lungo la strada provinciale Migliara 58 in provincia di Latina. Tragedia sulla strada nel territorio Pontino, l'ennesima di una lunga scia di sangue che nello scorso anno ha visto molti morti sulle strade del Lazio. Il nuovo anno inizia con nuove vittime. I fatti risalgono alla mattinata di oggi e si sono verificati tra i Comuni di Terracina e San Felice Circeo. Secondo quanto ricostruito finora era poco dopo le ore 7 e l'uomo stava andando in bicicletta, percorrendo la strada Migliara 58 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto lo ha travolto.

Morto il ciclista nonostante l'intervento dell'ambulanza

Alla guida della vettura c'era un ragazzo di vent'anni. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al ciclista. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno tentato di rianimarlo. Ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto a seguito delle gravi ferite e traumi riportati che non gli hanno lasciato scampo.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro

Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito come da prassi e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche necessarie sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia.